Годовалый мальчик из Бреста, выпивший моющее средство, умер в больнице

В реанимационном отделении Столинской центральной районной больницы скончался годовалый мальчик, который выпил моющее средство.

Семья мальчика приехала из Бреста в гости к бабушке в одну из деревень Столинского района. Вечером 8 июля малыш на кухне нашел и выпил моющее средство. Взрослые сразу же вызвали скорую помощь.

Ребенок был помещен в реанимацию Столинской ЦРБ. Но спасти ему жизнь врачи не смогли — в ночь на 10 июля мальчик умер, сообщает «Медиа-Полесье» .

Семья ребенка характеризуется положительно. Проверка по факту несчастного случая продолжается.