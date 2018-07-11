Годовалый мальчик из Бреста, выпивший моющее средство, умер в больнице

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В реанимационном отделении Столинской центральной районной больницы скончался годовалый мальчик, который выпил моющее средство.

Семья мальчика приехала из Бреста в гости к бабушке в одну из деревень Столинского района. Вечером 8 июля малыш на кухне нашел и выпил моющее средство. Взрослые сразу же вызвали скорую помощь.

Ребенок был помещен в реанимацию Столинской ЦРБ. Но спасти ему жизнь врачи не смогли — в ночь на 10 июля мальчик умер, сообщает «Медиа-Полесье».

Семья ребенка характеризуется положительно. Проверка по факту несчастного случая продолжается.

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Тэги: погиб ребенок моющее средство отравление Город: Столин Брест

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