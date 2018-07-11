Минский клуб ДОСААФ получил прокачанную версию «кукурузника» Ан-2

В парк Минского аэроклуба ДОСААФ поступил биплан Ан-2, модернизированный на заводе в Новосибирске до версии ТВС-2МС.

Биплан оснащен турбовинтовым двигателем Honeywell взлетной мощностью 1100 лошадиных сил. Самолет использует более дешевый авиационный керосин и имеет малый расход топлива. Быстро набирает высоту — 4000 метров за 11 минут. Вертикальный потолок составляет 6000 метров, а максимальная дальность — 1300 км.

Длина разбега невысока — 50 метров. ТВС-2МС может поднять до 1,5 тонны груза.

Благодаря наличию ТВС-2МС Беларусь сможет подавать заявки на проведение у себя международных соревнований среди парашютистов. Самолет также позволит белорусским парашютистам обновить национальные рекорды. Так, в этом году они планируют составить в воздухе фигуру из 40 человек, а уже в 2019 смогут замахнуться и на 50.

«Но самое главное, что новинка позволит готовить начинающих парашютистов по стандартам AFF (Accelerated Freefall) – современной программе ускоренного обучения свободному падению. Можно сказать, мы выходим на новый уровень», — пояснили в Белорусской федерации авиационного спорта.

Новый самолет можно будет увидеть на авиафестивале #Пронебо, который пройдет на аэродроме Боровая с 28 по 29 июля.