Спецпредставитель ОБСЕ: рад, что перемирие на Донбассе приносит результаты

Стороны конфликта на юго-востоке Украины продолжают соблюдать объявленное по итогам переговоров в Минске 27 июня перемирие в связи с началом уборки урожая, которое начало действовать 1 июля. Об этом заявил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Мартин Сайдик 11 июля после переговоров в белорусской столице.

Мартин Сайдик. Фото: БелаПАН

«Я рад, что согласованное перемирие приносит результаты», — сказал дипломат.

По его словам, с начала июля количество нарушений режима прекращения огня значительно сократилось, хотя «намечается тенденция их роста за последние два дня». Представитель ОБСЕ уточнил, что с 1 июля в зоне конфликта зарегистрирована только одна жертва среди гражданского населения, получившая ранение.

«От имени трехсторонней контактной группы хочу выразить благодарность и поддержать усилия тех, кто в действительности соблюдает перемирие», — заявил Сайдик.

При этом он подчеркнул необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня и в дальнейшем. «Хотя сокращается количество жертв среди гражданского населения, это не значит, что страдания людей, проживающих в зоне конфликта, уменьшились», — констатировал он.

Сайдик призвал стороны продолжить отвод тяжелого вооружения, разведение сил и средств, а также работы по разминированию.

По его информации, экономическая подгруппа сегодня обсуждала дальнейшие шаги по восстановлению мобильной связи и водоснабжения в регионе. Политическая — вопросы, связанные с имплементацией формулы Штайнмайера и модальностями местных выборов.

Следующая встреча контактной группы в Минске запланирована на 25 июля, сообщил Сайдик.