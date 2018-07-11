Под Питером сняли с крыши рабочего по подозрению в шпионаже за футбольной сборной Англии

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Во время предматчевой тренировки сборной Англии сотрудник ФСБ снял с крыши дома в Курортном районе Петербурга сотрудника «Ростелекома», заподозрив того в шпионаже в пользу Хорватии. 

 

Видео тренировки сборной Англии с youtube.com   

 

Как стало известно порталу «Фонтанка», инцидент произошел в утренние часы 10 июля в Зеленогорске. Показавшегося силовикам подозрительным мужчину сняли с крыши дома №27 по Комсомольской улице, с которой просматривается местный стадион «Спартак» — тренировочная база английской сборной (от дома до арены — около 180 метров).

Инспектор по установке и обслуживанию оборудования «Ростелекома» заявил, что был занят плановым ремонтом и не собирался наблюдать за британцами, а лишь сделал несколько панорамных фотографий. Однако мужчине все-таки пришлось проследовать в 81-й отдел полиции, где сотрудники правоохранительных органов оценили снимки, сделанные с крыши, и потребовали удалить те, на которых запечатлен лагерь англичан. После проверки техника отпустили.

Англичане облюбовали Зеленогорск в качестве базы именно для того, чтобы избежать шпионажа со стороны других команд. При этом «три льва», как называют сборную королевства, регулярно выкладывали фрагменты своих предматчевых тренировок перед полуфинальной игрой с хорватами в официальный твиттер.

Не был исключением и день 10 июля. На стадионе под Петербургом наставник британцев Гарет Саутгейт применял секретные методики, например, заставив своих подопечных кидаться резиновыми курицами. Ранее футболисты катались в бассейне на надувных единорогах.

Полуфинальный матч между Англией и Хорватией состоится 11 июля, в 21.00, на московском стадионе «Лужники».

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 футбол-Англия Персона: Гарет Саутгейт Город: Санкт-Петербург

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