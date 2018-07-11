ЧМ-2018. В финале сыграют сборные Франции и Хорватии

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В матче полуфинала чемпионата мира–2018 вечером 11 июля встречались сборные Хорватии и Англии. Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой балканских футболистов (2:1).

Уже на 5-й минуте защитник англичан Киран Триппьер, пробив точно со штрафного, открыл счет.

Во втором тайме хорватской команде удалось сравнять счет после гола в исполнении полузащитника Ивана Перишича.

Основное время матча завершилось со счётом 1:1, в связи с чем встреча перешла в дополнительное время. На 109-й минуте нападающий хорватской команды Марио Манджукич забил гол, выведя свою команду вперед в счете.

В финале нынешнего Кубка мира сборная Хорватии сыграет с национальной командой Франции, которая в полуфинальном матче обыграла Бельгию (1:0). Встреча состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Напомним, сборная Хорватии заняла первое место в группе D, набрав 9 очков. В 1/8 финала хорваты оказались сильнее Дании (1:1, 3:2 по пенальти), а в следующей стадии обыграли Россию (2:2, 4:3 по пенальти).

Фото: twitter.com/FifaWorldCup_ru

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 Персона: Киран Триппьер Иван Перишич Марио Манджукич Город: Москва

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  • Эх, болел за англичан... Не против хорватов, просто было интересно как британское руководство будет финал с участием своей сборной бойкотировать.
  • Эх, болел за англичан... Не против хорватов, просто было интересно как британское руководство будет финал с участием своей сборной бойкотировать.
  • Молодцы Хорваты !!! А, насчёт британского бойкота, я думаю, что их руководство, это такая политическая прости............, что и здесь бы выкрутились. Хорваты Чемпионы !!!!!!!!!!!!!!!
  • Молодцы Хорваты !!! А, насчёт британского бойкота, я думаю, что их руководство, это такая политическая прости............, что и здесь бы выкрутились. Хорваты Чемпионы !!!!!!!!!!!!!!!