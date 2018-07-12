Фотофакт. Ирина Аллегрова в Витебске отказалась петь «Императрицу»

/ Культура
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11 июля на «Славянском базаре в Витебске» прошел сольный концерт Ирины Аллегровой, на него пришел Николай Басков.

Басков принес на сцену огромный букет белых роз и, вручая их Аллегровой, рассказал: «Когда я впервые попал на ее концерт, то горланил так сильно, что какая-то девушка бросила: «Надо же — шла на Аллегрову, а заодно и Баскова послушала. Началось же мое знакомство с творчеством этой девушки с песни «Странник».

На что поп-дива заметила, что тогда (песню записали в 1992 году) была уже не девушкой.

В Витебск Ирина Аллегрова привезла программу «Моно», премьера которой состоялась в начале 2017 года. Во время концерта она исполнила и ряд старых песен, но петь «Императрицу» и «Бабы-стервы» категорически отказалась.

Это был последний концерт, который прошел вне официальной программы «Славянского базара». 12 июля состоится торжественное открытие фестиваля, на него должен приехать президент Беларуси.

 

 

Фото Сергея Серебро

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Тэги: Славянский базар российская попса Персона: Ирина Аллегрова Николай Басков Город: Витебск

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