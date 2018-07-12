После реконструкции пропускная способность «Каменного Лога» может увеличиться втрое

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Реконструкцию пункта пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе планируется начать в 2019 году, сообщает БЕЛТА.

«Основная цель реконструкции — трехкратное увеличение пропускной способности до 6 тыс. транспортных средств в сутки (3,5 тыс. легковых, 2,4 тыс. грузовых, 100 автобусов)», — сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько на заседании общественно-консультативного совета при ГТК.

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Тэги: ГТК Каменный Лог Персона: Юрий Сенько

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