После реконструкции пропускная способность «Каменного Лога» может увеличиться втрое

Реконструкцию пункта пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе планируется начать в 2019 году, сообщает БЕЛТА .

«Основная цель реконструкции — трехкратное увеличение пропускной способности до 6 тыс. транспортных средств в сутки (3,5 тыс. легковых, 2,4 тыс. грузовых, 100 автобусов)», — сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько на заседании общественно-консультативного совета при ГТК.