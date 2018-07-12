На 13 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

/ Общество
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Фото pixabay.com

На 13 июля Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности в связи с прогнозируемыми грозами, ливнями, градом и шквалистым ветром.

В пятницу на большей части территории страны ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливни, в дневные часы в отдельных районах возможен град.

Ветер будет переменных направлений 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, днем в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 м/с.

Температура ночью составит 13-19 градусов, днем ожидается 21-26, по юго-востоку Гомельской и Могилевской областей — до +28.

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Тэги: Белгидромет оранжевый уровень опасности прогноз погоды

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