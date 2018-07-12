В Бобруйске клиент тира выстрелил в девушку из пневматической винтовки

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Вечером 8 июля в Бобруйске произошел довольно странный инцидент.

19-летний житель Гомельской области вместе с друзьями находился в тире около одного из торговых центров города. Неживых мишеней парню, судя по всему, оказалось недостаточно и он выстрелил из пневматической винтовки в проходившую мимо 17-летнюю бобруйчанку.

Девушка почувствовала резкую боль в левом запястье. Ее родители обратились в милицию, после того, как нашли в кармане у дочери пульку от пневматической винтовки.

Подозреваемый был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Могилевской области.

 

Фото на ярлыке носит иллюстративный характер

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Тэги: пневматика тир Город: Бобруйск

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