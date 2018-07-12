В январе-мае валютная выручка Беларуси выросла на 20%

/ Экономика
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Валютная выручка Беларуси в январе-мае 2018 года составила 16,5 млрд долларов и увеличилась на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как свидетельствуют данные Нацбанка, основная причина роста валютной выручки — увеличение поступлений от экспорта белорусских товаров и услуг.

Поступления от экспорта товаров в январе-мае 2018 года составили 12,9 млрд долларов и выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,9%. Валютные поступления от экспорта услуг сложились в размере 3,2 млрд долларов и выросли на 20,7%.

В 2017 году валютная выручка Беларуси составила 36,2 млрд долларов и увеличилась на 6,6 млрд долларов по сравнению с 2016-м, или на 22,3%.

В 2013-2016 годах валютная выручка Беларуси постоянно снижалась, пишет БелаПАН.

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Тэги: экспорт валютная выручка

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