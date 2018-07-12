Фотофакт. Хорватское правительство на заседание 12 июля пришло в майках футбольной сборной

/ Спорт
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Члены правительства Хорватии, включая премьер-министра страны Андрея Пленковича, пришли на заседание 12 июля в майках национальной футбольной сборной.

Фото Patrik Macek / Pixsell / Scanpix / LETA

Таким образом они подчеркнули значимость достигнутого футболистами результата и высказали свою поддержку команде.

11 июля в полуфинале чемпионата мира по футболу сборная Хорватии в дополнительное время обыграла англичан – 2:1. Это первый в истории для хорватов выход в финал Мундиаля.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 Хорватия Персона: Андрей Пленкович

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