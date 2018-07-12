Угрожавшего минчанам топором отправили в колонию усиленного режима

Суд Советского района Минска приговорил 24-летнего жителя Минска к трем с половиной годам лишения свободы.

Молодой человек, в частности, признан виновным «в совершении умышленных действий, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся угрозой применения насилия, совершенных повторно, с угрозой применения других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений», сообщает БелаПАН .

Вечером 28 февраля в лесопарковой зоне рядом с улицей Никитина в Минске 50-летний житель близлежащих домов выгуливал собаку. Когда питомец начал громко лаять, хозяин увидел неизвестного молодого человека. Тот держал топор в поднятой вверх правой руке и скрывал нижнюю часть лица тканью темного цвета. Потерпевший испугался и вместе с собакой убежал, укрылся за забором. Парень с топором его преследовал. Далее выяснилось, что за час до этого обвиняемый угрожал топором еще двум молодым людям.

Со слов парня, он направился в лес поколоть дрова, чтобы снять стресс. Перед этим употребил спиртное и лекарства.