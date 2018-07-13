В пункте пропуска «Привалка» 15 июля будет ограничено движение

По информации Государственного пограничного комитета Беларуси, 15 июля с 08:30 до 14:00 будет ограничено движение транспорта через пункт пропуска «Привалка» на въезд в Беларусь из Литвы в связи с проведением VIII Международного марафона Дружбы «Друскининкай — Гродно-2018».

Организаторы мероприятия информируют, что 15 июля до 14 часов на дороге по маршруту пункт пропуска «Привалка» — деревня Гожа — деревня Зарица — Гродно (улица Грандичская, улица Горького) также будет ограничено движение автомобилей, пишет БелаПАН .