Звезды «Славянского базара» соревнуются в комплиментах Лукашенко
На концерте, открывавшем «Славянский базар», многие его участники не стеснялись высказывать комплименты президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Белорусская ведущая Елена Спиридович от имени всех артистов, принимающих участие в концерте, и организаторов фестиваля преподнесла главе государства подарок — пояс-оберег.
Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, выступающий в Витебске со своим No Smoking Orchestra, назвал Лукашенко «лучшим в мире президентом».
Российский ведущий и телекомментатор Дмитрий Губерниев попросил у Лукашенко о возможности прокомментировать хоккейный матч с участием президента Беларуси.
А популярный российский певец Николай Басков устроил с Лукашенко обнимашки.
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