Звезды «Славянского базара» соревнуются в комплиментах Лукашенко

/ Культура
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На концерте, открывавшем «Славянский базар», многие его участники не стеснялись высказывать комплименты президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Белорусская ведущая Елена Спиридович от имени всех артистов, принимающих участие в концерте, и организаторов фестиваля преподнесла главе государства подарок — пояс-оберег.

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, выступающий в Витебске со своим No Smoking Orchestra, назвал Лукашенко «лучшим в мире президентом».

Российский ведущий и телекомментатор Дмитрий Губерниев попросил у Лукашенко о возможности прокомментировать хоккейный матч с участием президента Беларуси.

А популярный российский певец Николай Басков устроил с Лукашенко обнимашки.

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Тэги: Славянский базар Персона: Николай Басков Александр Лукашенко Елена Спиридович Эмир Кустурица Дмитрий Губерниев

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