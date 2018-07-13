Владимир Бережков стал спортивным директором Федерации хоккея
На этой должности он сменил Владислава Клочкова, который работал при прежнем руководителе федерации Семене Шапиро.
«Сегодня мой первый рабочий день, меня должны представить коллективу федерации», — сообщил
В оперативном управлении Бережкова будут находиться практически все сферы ответственности ФХБ, за исключением детско-юношеского хоккея и финансово-хозяйственной деятельности.
Владимир Бережков был генеральным менеджером хоккейного клуба «Динамо-Минск» (2014—2015), начальником управления интернет-проектов холдинга «СБ. Беларусь сегодня» (2017—2018), заместителем председателя Федерации хоккея (2014—2017).
С 13 августа 2015 года по 6 апреля 2016-го Бережков находился в минском СИЗО № 1 по обвинению в завладении денежными средствами клуба.
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