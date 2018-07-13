Троих витебчан осудили на 17 лет за издевательства над знакомым

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Осужденные отбывают наказание в виде лишения свободы сроком на 5, 6 и 5 лет 11 месяцев в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Такой приговор вынес суд Первомайского района Витебска, передает БЕЛТА

Пьяная компания похитила и избила пострадавшего в июне 2017 года. Злоумышленники назначили встречу знакомому, у которого ранее возник конфликт с одним из друзей компании. Встретившись, его затянули в автомобиль и вывезли на дачу. Там его ставили на колени, требовали извиняться, избивали.

Потерпевший был запуган и не сразу сообщил в милицию.

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Тэги: избиение пьянство Город: Витебск

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