Троих витебчан осудили на 17 лет за издевательства над знакомым

Осужденные отбывают наказание в виде лишения свободы сроком на 5, 6 и 5 лет 11 месяцев в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Такой приговор вынес суд Первомайского района Витебска, передает БЕЛТА .

Пьяная компания похитила и избила пострадавшего в июне 2017 года. Злоумышленники назначили встречу знакомому, у которого ранее возник конфликт с одним из друзей компании. Встретившись, его затянули в автомобиль и вывезли на дачу. Там его ставили на колени, требовали извиняться, избивали.

Потерпевший был запуган и не сразу сообщил в милицию.