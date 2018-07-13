Азаренко вышла в финал «Уимблдона» в миксте

Виктории Азаренко и британцу Джейми Маррею хватило 56 минут, чтобы завоевать право сыграть в финале смешанного разряда на открытом чемпионате Англии.

Они обыграли британский дуэт Джей Кларк / Хэрриет Дарт со счетом 6:2, 6:2. Эта пара во втором круге выбила Максима Мирного, играющего с чешкой Кветой Пешке.

Соперники Азаренко и Маррея определятся в матче Майкл Винус (Новая Зеландия) / Катарина Шреботник (Словения) — Александер Пейя (Австрия) / Николь Мелихар (США).

На кортах Уимблдона Азаренко уже побеждала в миксте. В 2012 году с Максимом Мирным они выиграли там олимпийский турнир.