Эксперт поставил более 6 млн долларов на то, что биткоин вырастет в 45 раз

/ Мир
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Анонимный инвестор из Австралии сделал ставку на то, что к 2023 году первая криптовалюта будет стоить 280 тысяч долларов за единицу.

Об этом сообщил в Twitter букмекер Том Уотерхаус.

Том Ли, один из топовых исследователей криптовалюты с Уолл Стрит и соучредитель Fundstrat Global Advisors считает, что в 2022 году биткоин достигнет отметки в 55 тысяч долларов.

Другой эксперт и криптоинвестор, Петрос Анагносту, основатель консалтингового агентства Crypto Solutions и информационного портала ICO Timeline считает, что к концу 2020 можно ожидать стоимость от 50 и до 100 тысяч за один биткоин.

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Самый смелый прогноз озвучил Джеймсон Лопп, инженер, автор статей о криптовалютах и создатель онлайн-табло Satoshi.Info. Лопп считает, что к 2020 году биткоин будет стоить 250 тысяч долларов. Такое число удалось получить благодаря отслеживанию ежедневного изменения цены биткоина за 7 лет.

За всю историю существования был не один случай, когда биткоин терял более 40% своей стоимости, сообщает Prosto Coin. Однако, он всегда восстанавливался:

  • июнь — ноябрь 2011: с $32 до $2 (–94%)

  • июнь 2012: с $7 до $4 (–36%)

  • апрель 2013: c $266 до $54 (–79%)

  • ноябрь 2013 — январь 2015: с $1166 до $170 (–87%)

  • сентябрь 2017: с $5000 до $2972 (–40%)

  • январь 2018: с $19,000 до $7600 (–60%)

Сейчас BTC торгуется по 6,2 тысячи долларов, что на 70% ниже рекордного уровня, зафиксированного в конце 2017 года.

Сюжет: Криптовалюта

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Тэги: криптовалюта ставка биткоин курс биткоина Персона: Том Уотерхаус Джеймсон Лопп

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