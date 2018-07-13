Эксперт поставил более 6 млн долларов на то, что биткоин вырастет в 45 раз
Анонимный инвестор из Австралии сделал ставку на то, что к 2023 году первая криптовалюта будет стоить 280 тысяч долларов за единицу.
Об этом сообщил в Twitter букмекер Том Уотерхаус.
Том Ли, один из топовых исследователей криптовалюты с Уолл Стрит и соучредитель Fundstrat Global Advisors считает, что в 2022 году биткоин достигнет отметки в 55 тысяч долларов.
Другой эксперт и криптоинвестор, Петрос Анагносту, основатель консалтингового агентства Crypto Solutions и информационного портала
Самый смелый прогноз озвучил Джеймсон Лопп, инженер, автор статей о криптовалютах и создатель онлайн-табло
За всю историю существования был не один случай, когда биткоин терял более 40% своей стоимости, сообщает
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июнь — ноябрь 2011: с $32 до $2 (–94%)
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июнь 2012: с $7 до $4 (–36%)
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апрель 2013: c $266 до $54 (–79%)
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ноябрь 2013 — январь 2015: с $1166 до $170 (–87%)
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сентябрь 2017: с $5000 до $2972 (–40%)
- январь 2018: с $19,000 до $7600 (–60%)
Сейчас BTC торгуется по 6,2 тысячи долларов, что на 70% ниже рекордного уровня, зафиксированного в конце 2017 года.
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