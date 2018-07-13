Эксперт поставил более 6 млн долларов на то, что биткоин вырастет в 45 раз

Анонимный инвестор из Австралии сделал ставку на то, что к 2023 году первая криптовалюта будет стоить 280 тысяч долларов за единицу.

Об этом сообщил в Twitter букмекер Том Уотерхаус.

Big Bet: Well known Crypto expert has just requested a bet of $8.5m AUD to win $1.2bn that a Bitcoin will exceed the price of a Berkshire Hathaway share (c.$280k) by 2023. Have put him in touch with large syndicate - hope he can get set! pic.twitter.com/C20AHzH2k9 — Tom Waterhouse (@tomwaterhouse) 11 июля 2018 г.

Том Ли, один из топовых исследователей криптовалюты с Уолл Стрит и соучредитель Fundstrat Global Advisors считает, что в 2022 году биткоин достигнет отметки в 55 тысяч долларов.

Другой эксперт и криптоинвестор, Петрос Анагносту, основатель консалтингового агентства Crypto Solutions и информационного портала ICO Timeline считает, что к концу 2020 можно ожидать стоимость от 50 и до 100 тысяч за один биткоин.

Самый смелый прогноз озвучил Джеймсон Лопп, инженер, автор статей о криптовалютах и создатель онлайн-табло Satoshi.Info . Лопп считает, что к 2020 году биткоин будет стоить 250 тысяч долларов. Такое число удалось получить благодаря отслеживанию ежедневного изменения цены биткоина за 7 лет.

За всю историю существования был не один случай, когда биткоин терял более 40% своей стоимости, сообщает Prosto Coin . Однако, он всегда восстанавливался:

июнь — ноябрь 2011: с $32 до $2 (–94%)

июнь 2012: с $7 до $4 (–36%)

апрель 2013: c $266 до $54 (–79%)

ноябрь 2013 — январь 2015: с $1166 до $170 (–87%)

сентябрь 2017: с $5000 до $2972 (–40%)

январь 2018: с $19,000 до $7600 (–60%)

Сейчас BTC торгуется по 6,2 тысячи долларов, что на 70% ниже рекордного уровня, зафиксированного в конце 2017 года.