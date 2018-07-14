В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности – ожидаются ливни и грозы

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В субботу, 14 июля, Беларусь вновь будет штормить – несмотря на очень теплую погоду, поход на речку или поездку на пикник лучше не планировать.

Фото pixabay.com

По информации Белгидромета, властвовать на территории Беларуси сегодня будут малоподвижный атмосферный фронт и неустойчивая воздушная масса.

Ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, прогремят грозы, местами ожидаются ливни. Ветер переменных направлений слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +11..+17°С, во второй половине дня повысится до +21..+26°С.

Атмосферное давление существенно не изменится.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями в республике объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности.

МЧС рекомендует при грозе, по возможности, не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка, держаться подальше от электропроводки, антенн.

Кроме этого спасатели дают и другие советы:

  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;
  • при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
  • если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;
  • во время грозы нельзя купаться в водоемах;
  • во время грозы не следует бегать;
  • если вы едете на велосипеде или мотоцикле — прекратите движение, покиньте их и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от них;
  • во время грозы следует находиться на удалении от линий электропередач, т.к. электричество притягивает молнию;
  • если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
  • если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;
  • если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

Если все же произошло поражение молнией, то:

  • прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом;
  • если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.

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Тэги: штормовое предупреждение оранжевый уровень опасности грозы

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