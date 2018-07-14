Выросло число жертв крупнейшего за последние годы теракта в Пакистане

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Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт, произошедший накануне в провинции Белуджистан (юго-запад Пакистана).

Фото pixabay.com

По данным местной полиции, в настоящее время известно о минимум 128 жизнях, унесенных в результате мощного взрыва. Десятки людей получили ранения разной степени тяжести.

Власти провинции не исключают, что количество жертв может еще увеличиться (ранее сообщалось о 120 убитых).

Как отмечается, террорист-смертник привел в действие «адскую машину» на площади, где проходил предвыборный митинг.

В результате взрыва погиб политик, организовавший мероприятие – он был кандидатом в депутаты местного представительского органа власти.

Эта террористическая атака является самой крупнейшей по числу погибших в Пакистане за последние годы.

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Тэги: Пакистан ИГИЛ теракт

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