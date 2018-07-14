ГАИ на выходные подготовила ловушки

В эти выходные сотрудники Госавтоинспекции усиленно отработают две магистрали, сообщили в дорожной милиции.

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Как отметили в ГАИ, пристальное внимание инспекторы уделят пресечению грубых нарушений Правил дорожного движения.

В частности, выявлению байкеров и водителей авто в нетрезвом состоянии. Также стоит поостеречься лихачам, которые считают незазорным нарушать правила обгона и маневрирования, проезда пешеходных переходов, а также не соблюдающих правила перевозки пассажиров.

Больше всего ловушек ожидает участников дорожного движения на трассах М-1 «Брест – граница РФ» и М-3 «Минск – Витебск».