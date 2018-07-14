В таиландском ресторане рухнул пол – 70 человек провалились в дыру

В неприятную, мягко говоря, ситуацию попали туристы на востоке Таиланда – во время посещения ресторана не выдержал пол, и 70 человек провалились в образовавшуюся дыру.

Таиланд. Фото носит иллюстративный характер

Фото pixabay.com

Как сообщается, группа туристов (200 человек) приехала в ресторан отобедать (заведение выходит в море и держится на бетонных сваях).

Когда гости усаживались за столики с нетерпением любования на открывшиеся красоты, не выдержал нагрузки деревянный пол, и десятки людей провалились в образовавшуюся в полу дыру.

Серьезные травмы получили 29 туристов. В настоящее время местные власти закрыли ресторан и выясняют причины произошедшего ЧП.