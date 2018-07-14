В Минске пройдет пятый раунд диалога по правам человека ЕС — Беларусь

Пятый раунд диалога по правам человека ЕС — Беларусь пройдет в Минске 17 июля.

Как сообщает представительство Евросоюза в Беларуси, делегацию ЕС возглавит руководитель отдела по двусторонним отношениям со странами Восточного партнерства Европейской службы внешних действий Дирк Шубель, делегацию Беларуси — заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

В составе белорусской делегации будут работники МИД и других профильных министерств. Также примут участие в мероприятии представители гражданского общества и негосударственных организаций Беларуси.

Стороны рассмотрят широкий спектр вопросов, связанных с правами человека и демократией как в Беларуси, так и в ЕС, обсудят сотрудничество в продвижении прав человека на международных площадках, в том числе с помощью механизмов ООН.