В Минске пройдет пятый раунд диалога по правам человека ЕС — Беларусь

/ Беларусь-ЕС
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Пятый раунд диалога по правам человека ЕС — Беларусь пройдет в Минске 17 июля.

Как сообщает представительство Евросоюза в Беларуси, делегацию ЕС возглавит руководитель отдела по двусторонним отношениям со странами Восточного партнерства Европейской службы внешних действий Дирк Шубель, делегацию Беларуси — заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

В составе белорусской делегации будут работники МИД и других профильных министерств. Также примут участие в мероприятии представители гражданского общества и негосударственных организаций Беларуси.

Стороны рассмотрят широкий спектр вопросов, связанных с правами человека и демократией как в Беларуси, так и в ЕС, обсудят сотрудничество в продвижении прав человека на международных площадках, в том числе с помощью механизмов ООН.

Предыдущий раунд диалога по правам человека состоялся 20 июля прошлого года в Брюсселе, напоминает БелаПАН.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС

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Тэги: Беларусь-ЕС права человека Персона: Олег Кравченко Дирк Шубель Город: Минск

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