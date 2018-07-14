«Почти торнадо» успели сфотографировать в Лиде

Мощный восходящий поток, который мог стать торнадо, сфотографировали 13 июля в Лиде. Снимки очевидцев разместил твиттер-аккаунт «Блiзкi космас» .

Очевидцы: «Мощный восходящий поток вчера в Лиде, #Беларусь ».

Почти торнадо, но бог не дал ему вращения ) pic.twitter.com/BKT9FSRC72 — Блізкі космас. (@nadvorie) 14 июля 2018 г.

Уже несколько дней Беларусь находится почти в самом эпицентре циклона, который принес дожди, ливни с грозами и порывистый ветер. Затопления после ливней наблюдались в Бресте и Минске, в Барановичах выпал град, под Брестом из-за попадания молнии сгорело пять тонн соломы.

На 14 июля по стране объявлено штормовое предупреждение, дожди ожидаются по всей территории Беларуси.