«Почти торнадо» успели сфотографировать в Лиде
Мощный восходящий поток, который мог стать торнадо, сфотографировали 13 июля в Лиде. Снимки очевидцев разместил твиттер-аккаунт
Уже несколько дней Беларусь находится почти в самом эпицентре циклона, который принес дожди, ливни с грозами и порывистый ветер. Затопления после ливней наблюдались в Бресте и Минске, в Барановичах выпал град, под Брестом из-за попадания молнии сгорело пять тонн соломы.
На 14 июля по стране объявлено штормовое предупреждение, дожди ожидаются по всей территории Беларуси.
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