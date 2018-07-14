В Кореличском районе обнаружены остатки деревянного замка времен ВКЛ

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Остатки деревянного замка времен Великого Княжества Литовского обнаружены во время археологических раскопок у деревни Березовец Кореличского района.

Сейчас археологи по сантиметру открывают фундамент парадной въездной башни замка. Эта находка уникальна для историков. Оказалось, фундаменты оборонительных сооружений деревянных замков в XVI веке делали не из дерева, как считалось, а из валунов.

Замок принадлежал семье Кмитов, которая получила землю в подарок от великого князя и построила резиденцию. По тем временам двор был крупный — 95 на 60 метров. Здесь были господский дом, помещения для прислуги, хозяйственные постройки и даже своя церковь.

Чтобы найти место, откуда начиналась резиденция, ученые потратили пять лет. Теперь вычислить остальные постройки комплекса будет проще: в 1636 году новый владелец замка из рода Радзивиллов подробно описал свое имущество.

На полное исследование замкового комплекса потребуются годы. Посмотреть же, как могли выглядеть владения Кмитов, можно будет уже в следующем году. Ученые готовят 3D-модель объекта, сообщает ОНТ.

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Тэги: археология раскопки ВКЛ Город: Кореличи

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