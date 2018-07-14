«Белоруснефть» до конца года увеличит число зарядных станций для электромобилей до 100

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В этом году «Белоруснефть» намерена расширить сеть зарядных станций для электромобилей с 18 до 100. Более 40 из них появятся в Минске.

Компания планирует использовать существующую сеть автозаправочных станций как площадку для станций по зарядке электромобилей (ЭЗС).

Иллюстрация pixabay.com

«В 2019 году владельцы электромобилей смогут беспрепятственно пересекать территорию страны по всем направлениями основных автомагистралей, а к 2024 году компания покроет страну разветвленной электрозарядной сетью, обеспечив транзит электротранспорта по белорусским дорогам», — отметил заместитель генерального директора «Белоруснефти» по строительству, общим вопросам и идеологической работе Андрей Котик.

«Белоруснефть» является государственным оператором по созданию зарядной сети для электромобилей, напоминает БелаПАН.

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Тэги: Белоруснефть электромобили зарядные станции Персона: Андрей Котик

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