«Белоруснефть» до конца года увеличит число зарядных станций для электромобилей до 100
В этом году «Белоруснефть» намерена расширить сеть зарядных станций для электромобилей с 18 до 100. Более 40 из них появятся в Минске.
Компания планирует использовать существующую сеть автозаправочных станций как площадку для станций по зарядке электромобилей (ЭЗС).
«В 2019 году владельцы электромобилей смогут беспрепятственно пересекать территорию страны по всем направлениями основных автомагистралей, а к 2024 году компания покроет страну разветвленной электрозарядной сетью, обеспечив транзит электротранспорта по белорусским дорогам», — отметил заместитель генерального директора «Белоруснефти» по строительству, общим вопросам и идеологической работе Андрей Котик.
«Белоруснефть» является государственным оператором по созданию зарядной сети для электромобилей, напоминает
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