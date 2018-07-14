ЧМ-2018. Бельгия обыграла Англию в матче за третье место

Сборная Бельгии стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

14 июля в Санкт-Петербурге в матче за третье место бельгийцы обыграли команду Англии — 2:0. Уже на 4-й минуте Тома Менье открыл счет, а на 82-й капитан бельгийцев Эден Азар удволи преимущество своей команды.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Шадли (Вермален, 39) Компани, Вертонегн, Витсель, де Брейне, Азар, Лукаку (Мертенс, 60), Менье, Тилеманс (Дембеле, 78).

Англия: Пикфорд, Дайер, Стоунз, Магуайр, Роуз (Лингард, 46), Кейн, Триппьер, Джонс, Делф, Стерлинг (Рэшфорд, 46), Лофтус-Чик (Деле, 84).

На чемпионате мира в России Бельгия дважды обыграла Англию. 28 июня в Калининграде в матче группового этапа бельгийцы одержали победу со счетом 1:0.

Сборная Бельгии впервые стала призером чемпионата мира. Ранее лучшим результатом был выход в четвертьфинал на ЧМ-2014 в Бразилии.

Команда Англии выигрывала мировое первенство в 1966 году. В матче за третье место англичане проигрывают уже второй раз, впервые это случилось в 1990 году, когда они уступили медали сборной Италии.