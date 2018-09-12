«Динамо-Минск» — «Спартак»: прервут ли «зубры» серию поражений?

В среду вечером под сводами «Минск-Арены» пройдет очередной поединок в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

На льду сойдутся минское «Динамо» и московский «Спартак».

И снова в бой! Сегодня принимаем @spartak_hc ! Не оставляйте парней без поддержки в трудную минуту! Билеты по ссылке https://t.co/TVTSeSiaj5 pic.twitter.com/rRQMZZfLQi — ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 12 сентября 2018 г.

Команды по-разному начали первенство. Минчане проиграли все четыре матча (три в гостях, один дома):

А москвичи имеют три победы и одно поражение (три матча дома, один в гостях):

«Амур» — 6:3;

«Адмирал» — 3:1;

«Куньлунь Ред Стар» — 1:2;

«Витязь» — 3:2.

Несмотря на разные полюса в турнирной таблице Западной конференции, букмекеры небольшое предпочтение отдает хозяевам:

победа «Динамо» — 2.30-2.43;

ничья — 4.00-4.10;

победа «Спартака» — 2.36-2.70.

Матч начнется в 19:30.

Напомним, накануне ХК «Динамо-Минск» представил клубный рэп.