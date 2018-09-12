«Динамо-Минск» — «Спартак»: прервут ли «зубры» серию поражений?
В среду вечером под сводами «Минск-Арены» пройдет очередной поединок в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
На льду сойдутся минское «Динамо» и московский «Спартак».
Команды по-разному начали первенство. Минчане проиграли все четыре матча (три в гостях, один дома):
А москвичи имеют три победы и одно поражение (три матча дома, один в гостях):
- «Амур» — 6:3;
- «Адмирал» — 3:1;
- «Куньлунь Ред Стар» — 1:2;
- «Витязь» — 3:2.
Несмотря на разные полюса в турнирной таблице Западной конференции, букмекеры небольшое предпочтение отдает хозяевам:
- победа «Динамо» — 2.30-2.43;
- ничья — 4.00-4.10;
- победа «Спартака» — 2.36-2.70.
Матч начнется в 19:30.
Напомним, накануне ХК «Динамо-Минск» представил клубный рэп.
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