«Динамо-Минск» — «Спартак»: прервут ли «зубры» серию поражений?

/ Спорт
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В среду вечером под сводами «Минск-Арены» пройдет очередной поединок в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

На льду сойдутся минское «Динамо» и московский «Спартак».

Команды по-разному начали первенство. Минчане проиграли все четыре матча (три в гостях, один дома):

  • «Ак Барсу» — 0:2;
  • «Торпедо» — 2:3;
  • «Нефтехимику» — 1:2.
  • «Йокериту» — 1:4.

А москвичи имеют три победы и одно поражение (три матча дома, один в гостях):

  • «Амур» — 6:3;
  • «Адмирал» — 3:1;
  • «Куньлунь Ред Стар» — 1:2;
  • «Витязь» — 3:2.

Несмотря на разные полюса в турнирной таблице Западной конференции, букмекеры небольшое предпочтение отдает хозяевам:

  • победа «Динамо» — 2.30-2.43;
  • ничья — 4.00-4.10;
  • победа «Спартака» — 2.36-2.70.

Матч начнется в 19:30.

Напомним, накануне ХК «Динамо-Минск» представил клубный рэп.

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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Город: Минск

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