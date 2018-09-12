«Мы знаем, кто это, мы их нашли». Путин о подозреваемых в отравлении Скрипалей

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Президент РФ Владимир Путин сообщил сегодня, что российские власти знают о двух мужчинах, которых британские власти считают сотрудниками Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России – их обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

По словам российского лидера – власти знают, о ком ведет речь британское следствие: «Мы знаем, кто это, мы их нашли. Надеюсь, они скоро появятся и сами все расскажут. Ничего там криминального нет».

На уточняющий вопрос ведущего пленарного заседания Восточного экономического форума: «Это гражданские лица?», Путин подтвердил: «Гражданские, конечно».

Британская полиция считает, что к покушению на экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастны граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.

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Тэги: дело об отравлении Скрипаля Персона: Владимир Путин Руслан Боширов Александр Петров Сергей Скрипаль Юлия Скрипаль

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