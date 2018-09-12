13 сентября в Беларуси до 26 градусов, но пройдут кратковременные дожди

13 сентября в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по северной половине, днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, слабый до умеренного.

Температура воздуха днем составит +18..+23°С, по югу-востоку до +26°С.

В Минске в ночь на четверг и утром возможен дождь. Во второй половине дня ожидается без осадков. Температура воздуха днем составит +19..+21°С, сообщает Белгидромет.