13 сентября в Беларуси до 26 градусов, но пройдут кратковременные дожди

/ Общество
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13 сентября в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по северной половине, днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, слабый до умеренного.

Температура воздуха днем составит +18..+23°С, по югу-востоку до +26°С.

В Минске в ночь на четверг и утром возможен дождь. Во второй половине дня ожидается без осадков. Температура воздуха днем составит +19..+21°С, сообщает Белгидромет.

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Тэги: Белгидромет прогноз погоды

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