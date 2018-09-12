Дата очередного раунда переговоров по упрощению визового режима между Беларусью и ЕС не определена

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Точная дата пятого раунда переговоров по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии между Беларусью и Евросоюзом еще не определена. Об этом сообщила журналистам глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин 12 сентября в Минске, пишет БелаПАН.

«Пока нет точной даты, мы ждем ответа от МИД Беларуси», — сказала она. При этом Викторин подчеркнула, что Евросоюз «готов к этим переговорам».

30 июля Европейская комиссия официально пригласила Беларусь на пятый раунд переговоров по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии. С учетом того, что предыдущая встреча состоялась в Минске, участникам переговоров на этот раз предложено встретиться в сентябре в Брюсселе. Еврокомиссия выразила готовность продолжать переговоры, чтобы завершить их как можно быстрее.

«Европейский союз решительно нацелен на укрепление своего взаимодействия с народом Беларуси и ее гражданским обществом. Упрощение визового режима активно будет содействовать развитию контактов между людьми, что позволит не только развивать личные связи, но и усилить взаимодействие между компаниями в пользу наших экономик», — заявил еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулас.

Переговоры по упрощению визового режима и реадмиссии официально начались в январе 2014 года. Последняя встреча состоялась в июне 2017 года в Минске. По ее итогам было заявлено о достижении «значительного прогресса, в частности, в отношении будущего соглашения о реадмиссии».

«Если соглашения будут заключены, они сделают процедуры выдачи Европейским союзом краткосрочных виз белорусским гражданам более простыми и дешевыми, а также позволят Беларуси лучше обеспечивать реадмиссию своих граждан, которые не имеют права находиться на территории ЕС», — говорилось в сообщении пресс-службы Евросоюза.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС

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Тэги: Беларусь-ЕС реадмиссия визовый режим Персона: Андреа Викторин Димитрис Аврамопулас

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