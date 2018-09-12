Вице-премьер Ляшенко рассказал о задачах, поставленных президентом

Дело правительства — создавать макроэкономические условия, а мебельного бизнеса — развивать отрасль, заявил 12 сентября журналистам заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко после открытия 25-й международной выставки-ярмарки «Мебель».

Он подчеркнул, что в мебельной отрасли две трети компаний созданы частным бизнесом. «Люди работают, и их подгонять не надо. Я думаю, что и рынки сбыта они увидят, исходя из рыночной ситуации. Наше дело — создать макроэкономические условия, а сколько они продадут — это их личные способности. Пока мы видим, что экспорт растет хорошими темпами. Это говорит, что применение местного сырья дает запас прочности для мебельного бизнеса. Меньше 5—7% рентабельности никто не имеет», — заметил Ляшенко.

«Важность отрасли невозможно переоценить, потому что она одна из немногих отраслей, где используется большой процент отечественного сырья. Главой государства поставлена задача по максимальному использованию ресурса с максимальной добавленной стоимостью», — отметил вице-премьер.

Одной из проблем отрасли он назвал производство фурнитуры для мебели. «Мы с радостью услышали в ходе ознакомления с выставкой, что наш технологический университет разработал пропитки для мебели. Я поручу проводить презентацию новинок на отраслевых мероприятиях», — сообщил Ляшенко.

Он также отметил, что многие участники отрасли отмечают «случаи недобросовестной конкуренции со стороны иностранных поставщиков мебели». «Поэтому Госстандарту вместе с концерном будет поставлена задача внедрить эффективные мероприятия, чтобы защитить потребителей от некачественной продукции. Мы подумаем, как это сделать», — подчеркнул замглавы правительства.

