Вице-премьер Ляшенко рассказал о задачах, поставленных президентом

/ Экономика
Просмотров: 661 Комментариев: 0

Дело правительства — создавать макроэкономические условия, а мебельного бизнеса — развивать отрасль, заявил 12 сентября журналистам заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко после открытия 25-й международной выставки-ярмарки «Мебель».

Он подчеркнул, что в мебельной отрасли две трети компаний созданы частным бизнесом. «Люди работают, и их подгонять не надо. Я думаю, что и рынки сбыта они увидят, исходя из рыночной ситуации. Наше дело — создать макроэкономические условия, а сколько они продадут — это их личные способности. Пока мы видим, что экспорт растет хорошими темпами. Это говорит, что применение местного сырья дает запас прочности для мебельного бизнеса. Меньше 5—7% рентабельности никто не имеет», — заметил Ляшенко.

«Важность отрасли невозможно переоценить, потому что она одна из немногих отраслей, где используется большой процент отечественного сырья. Главой государства поставлена задача по максимальному использованию ресурса с максимальной добавленной стоимостью», — отметил вице-премьер.

Одной из проблем отрасли он назвал производство фурнитуры для мебели. «Мы с радостью услышали в ходе ознакомления с выставкой, что наш технологический университет разработал пропитки для мебели. Я поручу проводить презентацию новинок на отраслевых мероприятиях», — сообщил Ляшенко.

Он также отметил, что многие участники отрасли отмечают «случаи недобросовестной конкуренции со стороны иностранных поставщиков мебели». «Поэтому Госстандарту вместе с концерном будет поставлена задача внедрить эффективные мероприятия, чтобы защитить потребителей от некачественной продукции. Мы подумаем, как это сделать», — подчеркнул замглавы правительства.
 

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: мебельный бизнес мебель-2018 деревообработка Персона: Игорь Ляшенко

Другие материалы на эту тему:

После модернизации белорусской деревообработке требуется реанимация

После модернизации белорусской деревообработке требуется реанимация

Немецкие компании интересуются белорусским рынком, несмотря на его падение

Немецкие компании интересуются белорусским рынком, несмотря на его падение

Деревообработка. Прежде чем модернизировать фабрики, надо было проработать рынки сбыта

Деревообработка. Прежде чем модернизировать фабрики, надо было проработать рынки сбыта

Модернизация в Беларуси: чем дальше в лес, тем больше дров

Модернизация в Беларуси: чем дальше в лес, тем больше дров

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте