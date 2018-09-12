Россиянин воевал в Сирии на стороне «Джебхат ан-Нусра»

Приволжский окружной военный суд приговорил жителя Челябинска к 16 годам колонии по обвинению в организации работы террористической группировки, участии в ней и прохождении обучения для участия в террористической деятельности.

Мужчину задержали в аэропорту центрального региона России после прибытия из Сирии и доставили в Челябинск. В карточке суда сказано, что осужденного зовут К.Д. Насыров, сообщает URA.ru .

По данным ФСБ, он воевал в Сирии на стороне запрещенной террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Осужденный занимался созданием пропагандистского ролика, в котором оправдывался деятельность «Джебхат ан-Нусра» в Сирии, России и странах Центральной Азии.