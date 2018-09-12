Xiaomi представила дешевый смартфон с двойной камерой

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Китайская компания выпустит на рынок Mi 8 Youth в необычных цветах за 293 доллара. Официальный дебют смартфона ожидается 19 сентября.

На фотографии видна горизонтальная двойная камера, которая отличает новинку от остальной серии Mi 8 с вертикальными камерами, передает Gizmo China.

Mi 8 Youth

Новый смартфон оснащен 6,26-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей), 24-мегапиксельной фронтальной камерой и основной двойной камерой на 12 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 710. Предлагаются три конфигурации памяти — 4+32 ГБ, 6+64 ГБ и 8+128 ГБ: возможность расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3250 мАч.

Xiaomi Mi 8 Youth будет предлагаться в черном, розовом, золотистом, белом, синем, красном, сером, серебристом, зеленом и двух градиентных вариантах расцветки корпуса.

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Тэги: Mi 8 Youth Xiaomi смартфон двойная камера Город: Ченду

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