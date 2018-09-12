В Сухарево на сутки отключат горячую воду

С утра 13 сентября на сутки пропадет горячая вода в микрорайоне Сухарево на западной окраине Минска. Это касается 125 жилых домов, девяти административных зданий, семи детских садов и двух школ.​

Вода будет отсутствовать с 8 часов 13 сентября до 8 часов 14 сентября из-за работ по ликвидации повреждения на участке тепловой сети, сообщили в «Минскэнерго».

Жилые дома:

ул. Шаранговича ж.д. №№ 36, 38, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 45, 49 к.1−4, 53, 55, 57, 59 к.1,2, 61, 63 к.1,2;

ул. Сухаревская ж.д. №№ 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 6, 8, 10;

ул. Горецкого ж.д. №№ 1, 3, 3а, 5 к.2, 7, 7 к.2, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38;

ул. Лобанка ж.д. №№ 97, 99,109;

ул. Янковского ж.д. №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 37, 4, 6, 28, 32, 34, 40, 42, 44;

ул. Ширмы ж.д. №№ 3, 7;

ул. Карского ж.д. №№ 3, 5, 15, 17, 19, 21, 27, 4, 8, 24, 26;

ул. Семеняко ж.д. №№ 2, 4, 6, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 42, 44;

ул. Лосика ж.д. №№ 4, 26, 28, 31, 32, 34;

ул. Школьная ж.д. №№ 16, 24, 26.

Детские сады и школы:

№ 561 (ул. Сухаревская, 9),

№ 562 (ул. Сухаревская, 11),

№ 559 (ул. Горецкого, 45),

№ 565 (ул. Горецкого, 47),

№ 76 (ул. Янковского 21),

№ 200 (ул. Горецкого, 39),

№ 87 (ул. Ширмы, 5),

гимназия № 33 (ул. Шаранговича, 42),

школа № 6 (ул. Янковского, 23).

Административные здания: