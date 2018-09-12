Фотофакт. Лукашенко возложил цветы к памятнику Исламу Каримову

Александр Лукашенко пришел к памятнику первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в компании премьер-министра этого государства Абдуллы Арипова.

Фото: president.gov.by

Каримов был у власти в Узбекистане 27 лет, пока не скончался от инсульта. За эти годы его страна стала закрытым авторитарным государством: без оппозиции и без свободных СМИ.

Он несколько раз включался в рейтинг самых жестоких диктаторов современности по версии журнала Parade. Автор этих рейтингов в 2006 году поставил президента Узбекистана на пятое место в двадцатке тогда живущих диктаторов.

Активное «закручивание гаек» началось там в 1999 году, после того как в Ташкенте произошла серия взрывов, по данным властей, организованная «Хизб ут-Тахрир». К 2001 году, по данным российской правозащитной организации «Мемориал», в Узбекистане насчитывалось около 8 тысяч политических заключенных.

В мае 2005 года правительственные войска открыли огонь по демонстрантам в Андижане, требовавшим проведения социально-политических и экономических реформ. Каримов назвал это антиправительственным мятежом и обвинил в его подготовке США.