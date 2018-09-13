В систему госзакупок будет внедрен новый аналитический модуль

/ Экономика
Просмотров: 264 Комментариев: 0

Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел готовит внедрение нового электронно-аналитического модуля в систему государственных закупок, сообщили БелаПАН в пресс-службе центра.

Модуль обеспечит автоматическое извлечение и консолидацию данных в режиме реального времени со всех электронных торговых площадок и официального сайта государственных закупок, что позволит создать центральную базу данных для аналитических целей. «Это сделает информационную систему государственных закупок более открытой и даст возможность глубокого анализа данных, как всего рынка госзакупок, так и отдельных его сегментов. Новый модуль позволит анализировать поведение участников рынка, оперативно отслеживать повторяющиеся моменты и давать оценку тенденциям. Подобная аналитика существенно повысит прозрачность закупочной деятельности и позволит усилить контроль и противодействие коррупции в этой сфере», — отметила пресс-служба.

Инфраструктура модуля будет содержать открытый для общего доступа аналитический веб-модуль, что даст возможность заинтересованной общественности формировать свое мнение о состоянии дел на рынке госзакупок, опираясь на точные данные.

Проект по созданию электронно-аналитического модуля реализован по инициативе Национального центра маркетинга как оператора официального сайта госзакупок www.icetrade.by при содействии Европейского банка реконструкции и развития. К созданию модуля привлечены лучшие международные эксперты и специалисты, используется передовой мировой опыт.

Электронно-аналитический модуль также станет основой для создания государственной информационно-аналитической системы государственных закупок (ГИАС), которая будет взаимодействовать со многими государственными информационными ресурсами согласно новому закону о государственных закупках (вступит в силу 1 июля 2019 года).

Первая презентация электронно-аналитического модуля состоялась 3 сентября в Минске.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: госзакупки

Другие материалы на эту тему:

Баян, дрова и килька. Самые необычные объявления о госзакупках

Баян, дрова и килька. Самые необычные объявления о госзакупках

«Мы не можем покупать другие». Белорусскую вертикаль пересаживают на Geely

«Мы не можем покупать другие». Белорусскую вертикаль пересаживают на Geely

Дмитрий Маркушевский. КАК ОБУСТРОИТЬ БЕЛАРУСЬ. Правильная покупка

Дмитрий Маркушевский. КАК ОБУСТРОИТЬ БЕЛАРУСЬ. Правильная покупка

Владимир Ковалкин. КАК ОБУСТРОИТЬ БЕЛАРУСЬ. Осовременить площадки для госзакупок

Владимир Ковалкин. КАК ОБУСТРОИТЬ БЕЛАРУСЬ. Осовременить площадки для госзакупок

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте