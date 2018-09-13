В систему госзакупок будет внедрен новый аналитический модуль

Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел готовит внедрение нового электронно-аналитического модуля в систему государственных закупок, сообщили БелаПАН в пресс-службе центра.

Модуль обеспечит автоматическое извлечение и консолидацию данных в режиме реального времени со всех электронных торговых площадок и официального сайта государственных закупок, что позволит создать центральную базу данных для аналитических целей. «Это сделает информационную систему государственных закупок более открытой и даст возможность глубокого анализа данных, как всего рынка госзакупок, так и отдельных его сегментов. Новый модуль позволит анализировать поведение участников рынка, оперативно отслеживать повторяющиеся моменты и давать оценку тенденциям. Подобная аналитика существенно повысит прозрачность закупочной деятельности и позволит усилить контроль и противодействие коррупции в этой сфере», — отметила пресс-служба.

Инфраструктура модуля будет содержать открытый для общего доступа аналитический веб-модуль, что даст возможность заинтересованной общественности формировать свое мнение о состоянии дел на рынке госзакупок, опираясь на точные данные.

Проект по созданию электронно-аналитического модуля реализован по инициативе Национального центра маркетинга как оператора официального сайта госзакупок www.icetrade.by при содействии Европейского банка реконструкции и развития. К созданию модуля привлечены лучшие международные эксперты и специалисты, используется передовой мировой опыт.

Электронно-аналитический модуль также станет основой для создания государственной информационно-аналитической системы государственных закупок (ГИАС), которая будет взаимодействовать со многими государственными информационными ресурсами согласно новому закону о государственных закупках (вступит в силу 1 июля 2019 года).

Первая презентация электронно-аналитического модуля состоялась 3 сентября в Минске.