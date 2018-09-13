В Москве нашли труп частного детектива без головы

Грибники, гулявшие в Москве по Лосиному острову, обнаружили в парке тело без головы.

На фото Vao.mos.ru: парк на Лосином острове

Как выяснилось, найденным оказался частный детектив Владимир Киселев, сообщил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Отмечается, что 44-летний мужчина был повешен на дереве более трех месяцев назад. «Со временем, тело подверглось разложению, в результате чего голова отделилась и вместе с телом упала на землю», — отметил источник.

С учетом того, что тело было скрыто листвой, оно долгое время не было видно.

Сообщается, что погибший занимался поиском должников.

По информации УСК по Москве, ранее пропавшего мужчину объявили в розыск.