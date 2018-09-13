Подозреваемые по «делу Скрипалей» дали первое интервью

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Подозреваемые британскими властями в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей дали первое интервью после того, как стали известны всему миру.

Так, Александр Петров и Руслан Боширов в разговоре с главным редактором RT Маргаритой Симоньян рассказали о цели своего визита в Солсбери.

12 сентября во время пленарного заседания Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что российские власти знают о двух мужчинах, которые проходят в качестве подозреваемых по «делу Скрипалей».

«Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город», — сказал Петров. Боширов добавил, что Солсбери со своим знаменитым собором является туристическим городом.

«С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка, — подчеркнул Петров. — Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери».

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Позднее выяснилось, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Лондон обвинил в случившемся Москву. Из солидарности с британскими партнерами страны Запада выслали около 200 российских дипломатов. Кремль все обвинения в свой адрес категорически отвергает.

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Тэги: дело об отравлении Скрипаля Персона: Александр Петров Руслан Боширов Маргарита Симоньян Сергей Скрипаль Юлия Скрипаль

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