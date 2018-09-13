В Гродно латыш пытался украсть из магазина две бутылки вина

В Гродно гражданин Латвии 1990 года рождения пытался украсть две бутылки вина общей стоимостью 10 рублей.

Турист приехал в Гродно из Лондона к девушке. Накануне латыш, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправился в магазин.

Он взял с прилавка две пластиковые бутылки вина, не рассчитавшись за них, направился к выходу. Злоумышленника пыталась задержать продавец, однако тому удалось вырваться.