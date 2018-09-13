В Гродно латыш пытался украсть из магазина две бутылки вина
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В Гродно гражданин Латвии 1990 года рождения пытался украсть две бутылки вина общей стоимостью 10 рублей.
Турист приехал в Гродно из Лондона к девушке. Накануне латыш, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправился в магазин.
Он взял с прилавка две пластиковые бутылки вина, не рассчитавшись за них, направился к выходу. Злоумышленника пыталась задержать продавец, однако тому удалось вырваться.
Остановил латыша другой покупатель, который забрал вино, вернул его сотрудникам магазина, а латыша передал милиции. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж»,
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