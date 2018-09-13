Найдено тело пропавшего еще 26 августа жителя Бобруйского района

Завершены поиски без вести пропавшего жителя деревни Гороховка Бобруйского района. Тело мужчины было обнаружено 12 сентября в лесном массиве на территории Петровичского лесничества.

Житель Гороховки пропал 26 августа. Вместе с отцом он пас коров, но почувствовал себя плохо и в одиночку пошел домой. С того момента его больше никто не видел.

Об исчезновении сына его отец сообщил 29 августа. В поисках были задействованы военнослужащие в/ч 5527 внутренних войск МВД и работники местной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов.

Тело пропавшего без видимых признаков насильственной смерти было обнаружено на расстоянии около 4,5 км от его дома.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, сообщает УВД Могилевского облисполкома.

Видеосюжет телеканала «Бобруйск 360»