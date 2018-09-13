В Севастопольском парке хотят построить старообрядческую церковь

Жители Первомайского района Минска выступают против плана строительства старообрядческой церкви в Севастопольском парке, сообщил БелаПАН координатор инициативы «Город для горожан» Денис Кобрусев.

Фото Ольги Ситник

Администрация Первомайского района до 24 августа проводит оценку общественного мнения по вопросу возможного размещения храма в Севастопольском парке в районе улицы Кутузова.

Заказчиком планируемого строительства выступает религиозная община «Древлеправославный приход в честь Архангела Михаила и прочих святых небесных сил бесплотных».

С архитектурным проектом храма можно ознакомиться в ЖЭУ № 2 (ул.Славинского, 45) и ЖЭУ № 7 (ул. Новгородская, 7). Там же можно в письменном виде оставить мнения о проекте, а также в кабинете 306 администрации Первомайского района (пер. Чорного, 5), либо направить на электронный адрес: perv.arhit@minsk.gov.by .

«Я думаю, что жители будут активно выступать против нового строительства. Они еще раньше знали об этих планах по общественному обсуждению. Протестные подписи будут идти, учитывая предыдущий опыт протеста против размещения химической лаборатории возле парка и достаточно широкий резонанс. Поэтому думаю, что против церкви будет собрано достаточно подписей», — считает Денис Кобрусев.

Он тпредполагает, что, скорее всего, власти от этой идеи откажутся, «учитывая даже тот факт, что это все-таки старообрядческая, а не православная церковь».