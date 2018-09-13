Возле Нацбиблиотеки вырубят рощу под резиденцию посла Азербайджана
На месте березовой рощи по улице Франциска Скорины, между жилыми комплексами «Маяк Минска» и «Парк-Сити», построят два здания: резиденцию посла Азербайджана и детский сад.
Оценке воздействия стройки на окружающую среду посвящен 46-страничный доклад,
Авторы исследования заключают, что строительство на месте рощи двух зданий не приведет к ухудшению условий окружающей среды и позволит создать благоприятные условия для проживания на территории проектирования.
В полукилометре от рощи находится торговый дом Азербайджана. Посольство этой страны размещается на Старовиленском тракте, недалеко от Комсомольского озера.
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