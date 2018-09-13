Возле Нацбиблиотеки вырубят рощу под резиденцию посла Азербайджана

/ Общество
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На месте березовой рощи по улице Франциска Скорины, между жилыми комплексами «Маяк Минска» и «Парк-Сити», построят два здания: резиденцию посла Азербайджана и детский сад.

О1-а — резиденция посла, О4-д — детсад. Источник: part.gov.by

Оценке воздействия стройки на окружающую среду посвящен 46-страничный доклад, размещенный на сайте администрации Партизанского района Минска. В документе, в частности, отмечается, что проектное решение о строительстве резиденции и детского сада выполнено с учетом «отсутствия значимой ботанической и фаунистической ценности озелененной территории».

Авторы исследования заключают, что строительство на месте рощи двух зданий не приведет к ухудшению условий окружающей среды и позволит создать благоприятные условия для проживания на территории проектирования.

В полукилометре от рощи находится торговый дом Азербайджана. Посольство этой страны размещается на Старовиленском тракте, недалеко от Комсомольского озера.

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Тэги: застройка Беларусь-Азербайджан березовая роща Партизанский район

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