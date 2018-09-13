Витебский суд приговорил гражданина Турции к 17 годам тюрьмы за убийство женщины

/ Происшествия
Просмотров: 397 Комментариев: 0

Коллегия Витебского областного суда вынесла приговор 34-летнему гражданину Турции Геклику Байраму, который признан виновным в убийстве 29-летней Попи Сахаруны Ясмин из Бангладеш.

​Мужчина получил 17 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества, сообщили в Верховном суде.

Фото: vitebsk.biz

Убийство произошло 6 февраля этого года в пункте временного поселения беженцев в Витебске. Следствием установлено, что женщине было нанесено не менее 15 травмирующих ударов. Затем злоумышленник задушил ее, спрятал тело в водопропускной трубе и похитил имущество покойной.

Погибшая женщина и гражданин Турции были соседями в пункте временного поселения беженцев. Гражданка Бангладеш приехала в Беларусь из-за неблагоприятной ситуации в своей стране.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Турция Бангладеш беженцы убийство Персона: Попи Сахаруна Ясмин Геклик Байрам Город: Витебск

Другие материалы на эту тему:

Дело об убийстве минского менеджера дошло до суда. Тело так и не найдено

Дело об убийстве минского менеджера дошло до суда. Тело так и не найдено

Изнасиловал, убил, тело спрятал в диван. Расследуется гибель 20-летней минчанки

Изнасиловал, убил, тело спрятал в диван. Расследуется гибель 20-летней минчанки

Женщину осудили на 15 лет за выброшенного в туалет младенца

Женщину осудили на 15 лет за выброшенного в туалет младенца

«Не знаю, зачем я ее убил». Гомельский подросток по пьяни зарезал учителя

«Не знаю, зачем я ее убил». Гомельский подросток по пьяни зарезал учителя

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте