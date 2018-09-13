Витебский суд приговорил гражданина Турции к 17 годам тюрьмы за убийство женщины
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Коллегия Витебского областного суда вынесла приговор 34-летнему гражданину Турции Геклику Байраму, который признан виновным в убийстве 29-летней Попи Сахаруны Ясмин из Бангладеш.
Мужчина получил 17 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества,
Убийство произошло 6 февраля этого года в пункте временного поселения беженцев в Витебске. Следствием установлено, что женщине было нанесено не менее 15 травмирующих ударов. Затем злоумышленник задушил ее, спрятал тело в водопропускной трубе и похитил имущество покойной.
Погибшая женщина и гражданин Турции были соседями в пункте временного поселения беженцев. Гражданка Бангладеш приехала в Беларусь из-за неблагоприятной ситуации в своей стране.
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