Екатерина Галкина завоевала серебряную медаль ЧМ по художественной гимнастики

В копилке белорусской сборной на чемпионате мира по художественной гимнастике есть первая награда — серебро в упражнениях с булавами завоевала 21-летняя минчанка Екатерина Галкина.

Белоруска в сумме набрала 18.900 баллов, уступив первое место россиянке Дине Авериной (19.000). Бронза у сестры чемпионки Арины Авериной.

Чемпионат мира в Софии станет первым квалификационным стартом для ОИ-2020, которые пройдут в Токио. Лицензию на участие получат три групповые команды стран, которые разделят пьедестал почета в многоборье групповых упражнений. В дальнейшем лицензии ОИ будут разыграны на ЧМ-2019 в Баку: право на участие в ОИ по итогам квалификации получат 16 «личниц» и пять команд групповых упражнений.

В 2020 квалификация станет возможна по итогам четырех этапов Кубка мира — будут разыграны еще три лицензии для участия в соревнованиях ОИ в индивидуальной программе. Оставшиеся путевки на Олимпиаду в Токио будут распределены по итогам континентальных чемпионатов в 2020 году, где право на участие получат одна «личница» и одна групповая команда на континент.