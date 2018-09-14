«Динамо-Минск» является фаворитом в матче с «Сочи»
Хоккеисты минского «Динамо» завершают первую в новом сезоне домашнюю серию. Третьим соперником, против которого «зубры» выйдут на «Минск-Арену», будет «Сочи».
В двух предыдущих поединках минчане проиграли и выиграли: «Йокерит» — 1:4, «Спартак» — 3:1.
В предстоящем сегодня вечером матче букмекеры фаворитом называют «Динамо», принимая ставки на его победу с коэффициентом 2.38, на ничью — 3.92, на викторию «Сочи» — 2.79.
Далее минчанам предстоит трехматчевая выездная серия:
- 18.09. — «Локомотив»;
- 20.09. — «Северсталь»;
- 22.09. — «Динамо-Москва».
Завершат «зубры» сентябрьский отрезок регулярного чемпионата домашней серией:
- 26.09. — «Салават Юлаев»;
- 28.09. — «Сибирь»;
- 30.09. — «Авангард».
Сейчас в активе белорусской команды два очка (разница шайб — 7:12) — 12-е место в Западной конференции.
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