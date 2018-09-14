«Динамо-Минск» является фаворитом в матче с «Сочи»

Хоккеисты минского «Динамо» завершают первую в новом сезоне домашнюю серию. Третьим соперником, против которого «зубры» выйдут на «Минск-Арену», будет «Сочи».

Между первой и второй... Ждем следующую победу уже сегодня — в игре с @HCSOCHI ! И напоминаем, что во время раскатки и на предматчевом шоу для вас выступит культовая белорусская группа ДАЙ ДАРОГУ! Спешите купить билет по ссылке! https://t.co/uHS61Elimi pic.twitter.com/KiwAMNI7Wv — ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 14 сентября 2018 г.

В двух предыдущих поединках минчане проиграли и выиграли: «Йокерит» — 1:4, «Спартак» — 3:1.

В предстоящем сегодня вечером матче букмекеры фаворитом называют «Динамо», принимая ставки на его победу с коэффициентом 2.38, на ничью — 3.92, на викторию «Сочи» — 2.79.

Далее минчанам предстоит трехматчевая выездная серия:

18.09. — «Локомотив»;

20.09. — «Северсталь»;

22.09. — «Динамо-Москва».

Завершат «зубры» сентябрьский отрезок регулярного чемпионата домашней серией:

26.09. — «Салават Юлаев»;

28.09. — «Сибирь»;

30.09. — «Авангард».

Сейчас в активе белорусской команды два очка (разница шайб — 7:12) — 12-е место в Западной конференции.