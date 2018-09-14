«Динамо-Минск» является фаворитом в матче с «Сочи»

/ Спорт
Просмотров: 68 Комментариев: 0

Хоккеисты минского «Динамо» завершают первую в новом сезоне домашнюю серию. Третьим соперником, против которого «зубры» выйдут на «Минск-Арену», будет «Сочи».

В двух предыдущих поединках минчане проиграли и выиграли: «Йокерит» — 1:4, «Спартак» — 3:1.

В предстоящем сегодня вечером матче букмекеры фаворитом называют «Динамо», принимая ставки на его победу с коэффициентом 2.38, на ничью — 3.92, на викторию «Сочи» — 2.79.

Далее минчанам предстоит трехматчевая выездная серия:

  • 18.09. — «Локомотив»;
  • 20.09. — «Северсталь»;
  • 22.09. — «Динамо-Москва».

Завершат «зубры» сентябрьский отрезок регулярного чемпионата домашней серией:

  • 26.09. — «Салават Юлаев»;
  • 28.09. — «Сибирь»;
  • 30.09. — «Авангард».

Сейчас в активе белорусской команды два очка (разница шайб — 7:12) — 12-е место в Западной конференции.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

«Динамо» проиграло 9 матчей в предсезонке, но главный тренер доволен

«Динамо» проиграло 9 матчей в предсезонке, но главный тренер доволен

«Денег хватит». «Динамо» в КХЛ ставит на качественных игроков и молодежь

«Денег хватит». «Динамо» в КХЛ ставит на качественных игроков и молодежь

Хоккеисты «Динамо» получают в 40 раз больше простого работяги

Хоккеисты «Динамо» получают в 40 раз больше простого работяги

Минское «Динамо» ищет нового тренера. Контракт с Вудкрофтом расторгнут

Минское «Динамо» ищет нового тренера. Контракт с Вудкрофтом расторгнут

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте