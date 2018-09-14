В Каменецком районе пенсионер на «Ауди» сбил 12-летнюю велосипедистку

/ Происшествия
Просмотров: 281 Комментариев: 0

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок, произошло накануне днем в деревне Видомля.

Фото УГАИ Брестской области

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в 15:15 69-летний житель районного центра на «Ауди-100» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 12-летнюю сельчанку, которая пересекала дорогу на велосипеде.

В результате ДТП девочка получила травмы разной степени тяжести — она госпитализирована в центральную районную больницу.

В начале сентября сообщалось, что в Молодечненском районе «Ауди 100» совершило наезд на 58-летнего велосипедиста из Вилейки, который погиб на месте происшествия. Водитель оставил авто и скрылся. Позже водитель (1975 г.р.) был задержан.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП велосипедистка дети Город: Каменец

Другие материалы на эту тему:

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина

БМВ совершил наезд на трех защитников Куропат у ресторана «Поедем поедим»

БМВ совершил наезд на трех защитников Куропат у ресторана «Поедем поедим»

Пьяная компания скрывалась от ГАИ: водитель-нарушитель погиб при погоне

Пьяная компания скрывалась от ГАИ: водитель-нарушитель погиб при погоне

Белорусские дети, попавшие в аварию в Румынии, ждут новый автобус

Белорусские дети, попавшие в аварию в Румынии, ждут новый автобус

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте