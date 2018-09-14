В Каменецком районе пенсионер на «Ауди» сбил 12-летнюю велосипедистку

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок, произошло накануне днем в деревне Видомля.

Фото УГАИ Брестской области

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в 15:15 69-летний житель районного центра на «Ауди-100» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 12-летнюю сельчанку, которая пересекала дорогу на велосипеде.

В результате ДТП девочка получила травмы разной степени тяжести — она госпитализирована в центральную районную больницу.

В начале сентября сообщалось, что в Молодечненском районе «Ауди 100» совершило наезд на 58-летнего велосипедиста из Вилейки, который погиб на месте происшествия. Водитель оставил авто и скрылся. Позже водитель (1975 г.р.) был задержан.