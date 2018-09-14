Умер актер Михаил Асафов

В четверг, 13 сентября, скоропостижно скончался актер театра и кино, народный артист России Михаил Асафов. Ему было 67 лет.

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На протяжении последних 40 лет он служил во Владимирском академическом театре драмы. «Популярность Михаила Асафова у владимирской публики была столь высока, что его участие в любом спектакле театра — было верным залогом успеха», — отмечают коллеги.

За свою актерскую карьеру он снялся в ряде сериалов — «Господа-товарищи», «Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры», «Пелагия и белый бульдог», «Эксперты». Кроме этого он работал в фильмах «Птицы над городом» и «Ищу человека».

В конце августа сообщалось, что в Москве ушел из жизни российский актер театра и кино, заслуженный артист России Сергей Таланов. Ему было 57 лет.