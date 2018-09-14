В отношении члена коллегии МВД Украины открыто уголовное производство

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения члена коллегии МВД, депутата Верховной Рады (фракция «Народный фронт») Антона Геращенко.

Фото со страницы Антона Геращенко в соцсети

Как сообщают «УН», уголовное производство зарегистрировано 6 сентября по части 34 статьи 368-2 УК (Незаконное обогащение).

О подозрении пока не сообщалось.

Ранее журналисты выяснили, что Антон Геращенко арендует квартиру в Киеве площадью 200 кв.м за деньги своего тестя Алексея Шамбура.

Протестующие ворвались в здание антикоррупционного бюро Украины

У 62-летнего тестя до 2016 года не было дохода, а после 2016-го он получил около 270 тыс. гривен за предпринимательскую деятельность и не мог платить около 3 тыс. долл. ежемесячно за аренду жилья.

С этой информацией юристы проекта «Тисни» обратились в НАБУ, однако в бюро отказались расследовать кейс нардепа из-за «отсутствия фактических обстоятельств», напоминает 112.ua. Впоследствии юристы обратились в суд, который и обязал бюро открыть производство.

Напомним, 13 сентября НАБУ сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении.

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Тэги: коррупция Украина НАБУ Персона: Антон Геращенко

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