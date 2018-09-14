В отношении члена коллегии МВД Украины открыто уголовное производство
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения члена коллегии МВД, депутата Верховной Рады (фракция «Народный фронт») Антона Геращенко.
Как сообщают
О подозрении пока не сообщалось.
Ранее журналисты выяснили, что Антон Геращенко арендует квартиру в Киеве площадью 200 кв.м за деньги своего тестя Алексея Шамбура.
У 62-летнего тестя до 2016 года не было дохода, а после 2016-го он получил около 270 тыс. гривен за предпринимательскую деятельность и не мог платить около 3 тыс. долл. ежемесячно за аренду жилья.
С этой информацией юристы проекта «Тисни» обратились в НАБУ, однако в бюро отказались расследовать кейс нардепа из-за «отсутствия фактических обстоятельств», напоминает
Напомним, 13 сентября НАБУ сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении.
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