Первый вице-премьер рассказал, как будут повышаться тарифы ЖКХ

«Могу сказать, что резких движений в сторону увеличения не будет», — заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин 13 сентября на встрече с коллективом филиал № 2 ОАО «Речицкий текстиль» (Гомельская область), отвечая на вопрос о возможном увеличении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«Сегодня по ряду услуг мы оплачиваем около 80% их себестоимости. Наиболее чувствительные в этом направлении позиции — отопление и горячее водоснабжение. На этот счет есть четкая позиция. Главой государства поставлена задача: любое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги должно быть связано с ростом материального благополучия людей», — цитирует первого вице-премьера пресс-служба правительства.

Отвечая на вопросы работников предприятия, Турчин проинформировал, что сейчас правительство не рассматривает возможность дальнейшего повышения пенсионного возраста.

«В настоящее время ситуация складывается таким образом, что с каждым годом число людей пенсионного возраста на одного работающего увеличивается. Вместе с тем правительство не рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста. Что касается уровня пенсий, то в этом году неоднократно повышали их размеры. Планируем сохранять средний размер трудовых пенсий на уровне 40% от средней заработной платы по стране», — отметил он.

Обсуждая перспективы Кормянского района, Турчин акцентировал внимание на том, что местные жители могут задействовать и личный ресурс.

«Сегодня в развитии небольших райцентров мы делаем ставку на малый и средний бизнес. Это основной генератор новых рабочих мест в таких населенных пунктах. Со своей стороны создаем массу преференций для его развития», — сказал первый заместитель премьер-министра.